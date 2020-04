Barcelona jalgpallitäht: kui hooaega lõpuni ei mängita, tuleks meid meistriks kuulutada

Hispaania kõrgliigas peeti koroonaviiruse pandeemiast tingitud pausi eel viimane kohtumine 10. märtsil. Barcelona hoiab tabelis liidrikohta, edu tulise rivaali Madridi Reali ees on vaid kaks punkti. Hooaja lõpuni on jäänud 11 vooru.

"Me kõik tahaksime mängida ja meistritiitli selle kaudu võita," rääkis alates 2014. aastast Barcelonat esindav horvaat. "Mõistan samuti olukorda, kui me ei saa tänavu enam platsile naasta ning hooaeg kuulutatakse lõppenuks. Kui aga oleme sel hetkel esimesed, tuleks meid meistriks nimetada."

Kas ja millal Hispaanias hooaeg võiks jätkuda, pole mõistagi teada. Marca teatel on kohalik jalgpalliliit ühe võimaliku jätkamise kuupäevana välja pakkunud 6. juunit.

