Barcelona jalgpallitäht ihkab platsile tagasi: olen valmis nakatumisega riskima

Euroopa suurematest jalgpalliriikidest teatas esimesena hooaja lõpetamisest Belgia. Eelmisel nädalal selgus, et hooajaga ei jätkata Hollandis, kaks päeva tagasi teatas samast otsusest Prantsusmaa. Hispaanias, kus mängiti viimati 10. märtsil, loodetakse veel hooajaga jätkata.

"Ma austan kõigi otsuseid," kommenteeris Marcale olukorda Rakitic. "Hiljuti kuulsime, et Prantsusmaa kõrgliiga, mis on üks maailma suurimaid, jääb lõpetamata. Peame seda otsust austama, sest igal riigil ja liigal on erinevad andmed, mille pealt tuleb teha vajalikke otsuseid. Ma ei usu, et igal pool saab teha sama otsust."

Rakitici sõnul on jalgpallil väga oluline positsioon ühiskonnas. "Lugesin hiljuti, kuidas meil liiguvad jalgpallis maksude ja töökohtade näol miljoneid eurosid, mis aitavad jalgpalli kõige madalama tasemeni välja. Usun, et peame võtma sammu ja pakkuma meelelahutust inimestele, et nad saaksid mõtted eemale viirusest ja haigusest. Peame püüdma, et saaksime jalgpalli abil pakkuda kõigile seda ühtsustunnet, mida vajame. Meil on võimalus teisi toetada ja peame seda tegema."

Kogenud horvaadi hinnangul on tippjalgpalluritel kohustus võimaluse korral taas mängida. "Täpselt samasugune risk on kõikidel inimestel, kes tööle naasevad. Ka poemüüjad peavad vahetama riietusruumis riideid ning neil on sama, kui mitte veel kõrgem risk nakatuda. Nemad riskivad töö nimel ja mina tahan ka. Usun, et meil on see kohustus ja olen kindel, et fännid tahaksid taas jalgpalli näha. Jalgpalluritena saame olla eeskujuks, toetada kõiki töötajaid, kes on meile toeks olnud."

Seega oled valmis riskima nakatumisega? "Kahtlusteta. Ütlen seda teades, et risk on väga väike ja samas peame näitama solidaarsust inimestele, kes on esimesest minutist alates võidelnud selle kõige vastu ja nii juba palju päevi."

Rakitic ja Barcelona hoiavad Hispaania kõrgliigas esimest kohta, edestades kahe silmaga tulist rivaali Madridi Reali. Hooaja lõpuni on jäänud 11 mänguvooru.

