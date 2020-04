Barcelona jalgpalliklubi asepresident haigestus koroonaviirusesse

Mundo Deportivo andmetel on 57-aastase hispaanlase seisund hea ning ta on kodusel ravil. Cardoner on teadaolevalt kolmas Barcelona meeskonnaliige, kes koroonaviirusesse nakatunud. Lisaks asepresidendile on COVID-19 viirus tuvastatud veel meditsiiniosakonna juhil Ramon Canalil ja klubi arstil Josep Antoni Gutierrezel.

Barcelona jalgpalliklubi pidas viimase ühistreeningu 13. märtsil. Seejärel on kõik liikmed viibinud Hispaanias valitseva eriolukorra tõttu kodus karantiinis. Teadaolevalt ükski Barcelona pallur ega treener viirusesse haigestunud pole.

Hispaania on üks enim koroonaviirusest laastatud riike maailmas. Viimaste andmete kohaselt on riigis tuvastatud 124 736 viirusesse nakatunut, kellest elu on jätnud 11 744 inimest. Paranenuid on aga 34 219.

