Barcelona endine president loobus Ronaldo palkamisest: ma ei kahetse seda

Presidendiks saanud Laporta tõi samal aastal võistkonda Ronaldinho ja Mehhiko jalgpallikoondise endise legendaarse kaitsja Rafael Marquezi. "Me olime just nemad kaks palganud, kui Marquezi esindajad soovitasid meil palgata ka ühe Cristiano Ronaldo nimelise poisi, kes toona kuulus Lissaboni Sportingusse," vahendas Libero Laporta sõnu.

"Mulle öeldi, et neil on poiss, kelle nad on 19 miljoni euro eest müünud juba Manchester Unitedisse, kuid 17 miljoni euro eest on mul võimalik ta siiski endale palgata," jätkas endine Barcelona president. "Meie olime aga juba Ronaldinhosse investeerinud."

"Ronaldo mängis toona rohkem äärel kui keskel, aga meie jaoks oli see positsioon juba Ronaldinho näol kaetud. Ma ei kahetse seda otsust," lisas ta.

Ronaldo liituski samal suvel Unitediga, kus ta mängis kuni 2009. aastani. Portugallane tuli kolmekordseks Inglismaa meistriks ja korra Meistrite Liiga võitjaks. Unitedist siirdus ta mäletatavasti edasi Barcelona põhise rivaali Madridi Reali juurde.

58-aastasest Laportast võib peagi taas saada Barcelona president. Teatavasti on jaanuari lõpus toimumas uued valimised ning just teda peetakse üheks favoriidiks.

Joan Laporta EPA/Alejandro Garcia