Barcelona endine president: kardan, et Lionel Messi võib klubist lahkuda

Argentiinlase leping koduklubiga kehtib 2021. aasta suveni, kuid Messi lepingus on klausel, mis lubab tal juba sel suvel võistkonnast lahkuda. Messi võimaliku lahkumise üle on palju spekuleeritud, üheks peamiseks põhjuseks, mis võib argentiinlast lahkuma ajendama, peetakse praegust juhatust eesotsas klubi presidendi Josep Maria Bartomeuga. Nimelt on mängijate ja ametnike suhted olnud viimase aasta jooksul üsnagi teravad.

"Tahan, et Messi jääks ka 2021. aastaks, aga kardan, et praeguse juhatuse mõni halb otsus võib lõppeda Messi lahkumisega," vahendas Goal.com endise presidendi Laporta sõnu. "Muretsen selle üle, kuidas klubi staatus on ohus."

Bartomeu praegune valitsemisaeg kehtib 2021. aasta suveni. Laporta tunnistas, et kaalub tõsiselt ise taas presidendiks kandideerimist. "Iga päev on mul üha suurem soov sellest osa võtta. Järgmiseks aastaks on olukord (klubis) juba draamatiline ning midagi tuleb teha," rääkis hispaanlane.