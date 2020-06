Barcelona ekstreeneril diagnoositi raske haigus: arstid andsid mulle neli aastat

"Arstid andsid mulle neli aastat. Inimestel on suurepärane võime oma eluga kohaneda," sõnas 53-aastane Unzue ajalehele Daily Mail.

Hispaanlane lisas, et on jõudu ja eneseusku ammutanud just saatusekaaslastelt. "Kohtusin teiste haigete inimestega, kes soovivad hoolimata suurtest raskustest eluga edasi minna, sest elu on seda väärt," sõnas Unzue.

Unzue on endine tippväravavaht, kes pidas Hispaania kõrgliigas 17 hooaja jooksul 318 mängu. Aastatel 2003–2010 töötas ta Barcelonas väravavahtide treenerina ning oli aastatel 2014–2017 Kataloonia tippklubis peatreener Luis Enrique abitreeneriks.

Amüotroofne lateraalskleroos on peamiselt täiskasvanutel esineda võiv terve eluea kestev motoneuronihaiguse vorm, millele on iseloomulik mitmete närvide põletik ja mis põhjustab lihasatroofiat ja halvatust.