Barcelona ekstreener: Lionel Messi võib sind iga hetk vallandada

Alustuseks ütles Setién, et Messi on tema arvates "maailma parim jalgpallur". Samas tunnistas ekstreener koheselt, et tal oli väga raske Messit nii mängija kui inimesena tundma õppida.

"Leod on raske treenida. Kuid, kes olen mina, et teda muuta! Nemad (FC Barcelona) on teda aktsepteerinud pikki aastaid ja pole teda muutnud," rääkis Setién, kelle ametiaeg Kataloonia suurklubis piirdus vaid kaheksa kuuga.

Hispaania treeneri sõnul on Messil klubikaaslaste juures "vaikiv mõju" ka väljaspool jalgpallimuru.

"Sa näed seda asjades, mida sa ei eelda näha. Ta on väga valmistunud, ta paneb sind asju nägema sellises valguses, kuidas tema seda tahab. Ta ei räägi kuigi palju," iseloomustas Setién argentiinlast.

Setién lisas, et Michael Jordanist tehtud dokumentaalsari näitas ilmekalt, kuidas sellistel staarmängijatel nagu Messil on koduklubis väga kõrge väärtus ja nad suudavad selle enda kasuks tööle panna.

Setiéni sõnul oli endisel Argentina koondise ja Barcelona peatreeneril Gerardo Martinol täielik õigus, kui ta väitis, et Messi võib iga hetk klubi presidendile helistada ja nõuda peatreeneri vallandamist.

"Ma elasin taolist elu (Barcelonas). Mul on piisavalt kogemusi, et analüüsida, milline üks või teine mängija on," märkis hispaanlane.