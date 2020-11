Barcelona eksdirektor: Haaland ja Morata mängiksid Barcas, kui mind oleks kuulatud

Barcelona on viimasel kolmel aastal pärast Neymari lahkumist teinud suurkulutusi, kuid ühegi väga kalli mängija ost pole end päriselt õigustanud. Kõvasti üle 100 miljoni euro maksti nii Ousmane Dembele, Philippe Coutinho kui Antoine Griezmanni eest, kuid uut Neymari pole leitud.

Aastatel 2010-2020 Barcelona direktori rolli täitnud Bordas ütles Mundo Deportivole antud intervjuus, et tegi aastate jooksul klubi tehnilisele sekretariaadile mitu suurepärast ettepanekut, kuid need lükati kõik tagasi.

Bordas väitis, et tema sihikul olid väravavaht Thibaut Courtois, äärepoolkaitsja Ferran Torres ning ründajad Alvaro Morata ja Erling Braut Haaland. Kõik need mängijad vahetasid klubi kordades odavama hinna eest kui Dembele, Coutinho ja Griezmann.

Dortmundi Borussias väravamasinaks tõusnud Haalandi kohta ütles Bordas: "Nad ei ostnud teda, sest ütlesid mulle, et ta pole Barca mängija. Ma mõistan, et Josep Maria Bartomeu (endine president - toim.) kuulas tehnilist sekretariaati, kuid tõde on, et need mängijad võinuksid meie klubiga liituda."