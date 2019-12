Bale'i värav tühistati: Real ja Barcelona jäid mõlemad El Clasicos kuivale

Mõlemal meeskonnal oli võimalusi skoori avamiseks ning Reali poolel saatiski Gareth Bale teisel poolajal (täpsemalt 73. minutil) palli Barcelona väravavõrku. Pärast VAR-i pikka kaalumist leiti, et eelnevalt oli siiski suluseis ning tabamus jäi lugemata. Suluseisus oli Bale'ile söödu andnud Ferland Mendy.

Turniiritabelis on mõlemal jätkuvalt võrdselt punkte. Mõlemad on kogunud 36 silma. Parem väravate vahe annab esikoha Barcelonale ning jätab Reali teiseks. Kolmas on Sevilla 31 punktiga ja neljas Getafe 30-ga. Liiga kolmas suurklubi Madridi Atletico on 29 punktiga viies.

Viimati jäid El Clasicos väravad löömata 2002. aasta novembris.



Standings provided by Sofascore LiveScore

ENNE MÄNGU:

Barcelona ja Real lähevad seekordsele kohtumise vastu võrdses seisus. Turniiritabelis on mõlemal kirjas 35 punkti ning sellega jagatakse esimest ja teist kohta. Väravate vahe on Barcelonal kahe võrra parem.

Kui Barcelonal on mitu meest stabiilselt skoori teinud, siis Realil on seis veidi keerulisem. Karim Benzema teeb küll kohalikus meistrisarjas tegusid, aga liiga suurt tuge tiimikaaslastelt ta saanud pole. Meeskonnasiseselt on väravalööjate edetabelis teisel kohal keskkaitsja Sergio Ramos, kes võrku sahistanud kolmel korral. Reali teine ründestaar Gareth Bale on aga tänavu platsile pääsenud kõrgliigas üheksas kohtumises ning tema arvel on vaid kaks tabamust.

Kui Barcelona nimekaim suvine täiendus Griezmann on hooajale teinud võrdlemisi eduka alguse, siis Reali suvise kalleima ostu Eden Hazardi kohanemine uues keskkonnas on läinud üle kivide ja kändude. 100 miljoni euro (summa võib kerkida ligi 150 miljonini) eest Londoni Chelseast soetatud mängumees saabus Madridi aga ülekaalus ja oma debüüdi tegi mees alles septembri keskel.