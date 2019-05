Bale'i lahkumine selge? Zidane Bale'i olukorrast: kui mängija meeskonda ei mahu, tuleb käituda vastavalt vajadusele

Erinevad rahvusvahelised meedia väljaanded on juba pikemat aega seostanud Bale'i Realist lahkumisega. Teada on ka, et peatreeneri Zinedine Zidane'i ja Bale omavahelised suhted pole kõige paremad ning tänavuse hooaja kolmest viimasest mängust kahel ei nimetatud britti koosseisu ja täna toimunud viimases mängus oli küll mängija pingil, aga väljakule teda ei saadetud. Real kaotas täna koduväljakul 0:2 Real Betisile.

"Ma ei tea, kas täna oli tema viimane mäng Reali koosseisus," sõnas Zidane pärast kohtumist. "Ma ei oska öelda, mis edasi juhtub."

"Mul on kahju, et ta ei saanud mängida, aga keegi ei tea, mida tulevik toob," jätkas prantslane. "Aga kui mängija meeskonda ei mahu, tuleb teha seda, mis oleks tiimile kõige parem."

"Keegi ei sea kahtluse alla, mida Bale on klubile andnud, aga peatreenerina pean elama olevikus. Olen viimastel nädalatel teistele mängijatele rohkem toetanud. Teen otsuseid nii nagu õigeks pean ja eelkõige meeskonna heaolust lähtuvalt."

Bale on mänginud Reali ridades 2013. aastast ja on selle aja jooksul aidanud klubi ühe Hispaania meistritiitlini, nelja Meistrite Liiga karikani ja ühe Hispaania karika.