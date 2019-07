Atletico süüdistab Griezmanni ja Barcelonat lugupidamatuses

Atletico on Barcelona pakkumise tagasi lükanud ning on käskinud Griezmannil hooajaeelseks treeningettevalmistuseks kohale ilmuda, kirjutab BBC Sport.

Atletico klubi karmisõnalises pressiteates antakse teada, et nad peavad "mõlema osapoole käitumist tõeliselt eemaletõukavaks, eriti aga Barcelona oma."

28-aastane Griezmann andis maikuus teada, et lahkub Atleticost. Prantsusmaa koondislane on löönud La Ligas 180 mänguga kokku 94 väravat ning tema lepingus on fikseeritud 120 miljoni euro suurune väljaostuklausel. See summa jõustus tänavu 1. juulist, sinnani oli väljaostusummaks 200 miljonilt eurot.

"Antoine Griezmann andis 14. mail teada, et soovib hooaja järel lahkuda. Samal päeval saime teada, et Barcelona ja mängija jõudsid kokkuleppele juba märtsikuus ning läbirääkimised käisid juba veebruarist. Selline käitumine on väga lugupidamatu meie suhtes ja rikub ülemineku reegleid," seisab Atletico pressiavalduses.

Atletico on väitnud, et Barcelona soovib Griezmanni väljaostusumma tasuda osamaksetena, mis on nende jaoks täiesti vastuvõetamatu.