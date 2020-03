Atletico juht tegi ettepaneku suvine jalgpalliturg tühistada

"Minu arvates võiks suvise üleminekuakna tühistada. Kõik mängijad peaks jääda oma klubi juurde vähemalt jaanuarini, mil võiks uuesti turu avada," pakkus Berta, kirjutab Hispaania ajaleht Mundo Deportivo.

Atletico juhi sõnul oleks selline otsus väga loogiline, sest siis jääks klubidel võimalus oma finantsolukorrast selgem ülevaade saada.

"Jaanuariks oleks klubidel selgem pilt, milliseks on kriisi tagajärjel kujunenud nende kahjum ja millised võimalused on neil investeeringute tegemiseks," arutles klubijuht, rõhutades, et hetkel on meeskondade täiendamine terves Euroopas teisejärguline küsimus.

"Esiteks peame me tegelema sellega, et kuidas oleks võimalik uuesti turvaliselt mänge pidama hakata," avaldas Berta kõige tähtsama väljakutse jalgpallis. Mängijate üleminekute kohta lisas ta, et kõigi pallurite hinnad ilmselt langevad.

