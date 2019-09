Atletico ja Real tegid igava viigi, Real suutis liidrikoha säilitada

Kuigi hooajaeelse sõprusmängu võitis Atletico koguni 7:2, siis seekord polnud Atletico kodustaadionil peetud kohtumises kummalgi tiimil kuigi palju häid võimalusi. Teisel poolajal tekkis šanss Karim Benzemal, aga tema peaga sooritatud löögi suutis Atletico väravavaht Jan Oblak tõrjuda.

Tänavust hooaega on vähemalt Hispaania liigas alustanud paremini Real. Nad on 7 mänguga kogunud 15 punkti. Teisel kohal on 14 punktiga Granada, sama palju punkte on ka Atleticol. Barcelona on 13 punktiga neljas.

Tabeliseis: