Atletico ja Barcelona tüli Griezmanni ümber jätkub. La Liga juht: on võimalik, et üleminek tühistatakse

Raul Ojassaar reporter RUS

Antoine Griezmann Barcelona särgis Foto: Kim Kyung Hoon, Reuters/Scanpix

Kuigi Antoine Griezmann on juba sõprusmängus FC Barcelonat esindanud, kestab tüli tema üleminekusumma osas endiselt edasi. Hispaania kõrgliiga juhi Javier Tebase sõnul on võimalik, et prantslasele ei anta enne mängija litsentsi, kui Barcelona Atleticole kogu summa tasub - seda juhul, kui leitakse, et Barcelona rikkus tõesti lepingut.