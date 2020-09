Äsja Madridi Reali algkoosseisus debüüdi teinud Norra talenti koroonaproov osutus valepositiivseks

Hispaaniast tulevate teadete kohaselt ilmnes teisipäeva pärastlõunal, et Ödegaardi viimase testi tulemus on osutunud postiivseks. Norralane andis koos meeskonnakaaslastega rutiinse proovi pärast pühapäevast kohtumist Real Sociedadi vastu, mis lõppes väravateta viigiga. Kuna aga alles teisipäeval treenis norralane koos meeskonnakaaslastega, peavad kõik Reali mängijad end uuesti testida laskma. Ka Ödegaard ise on andnud kordusproovi, mille tulemust nüüd oodatakse. Mängu järel tegid testi ka kõik Sociedadi mängijad, kelle seast keegi positiivset proovi ei andnud.

Ödegaard ise viibib nüüdseks isolatsioonis ning jääb eemale vähemalt sel laupäeval toimuvast kohtumisest Real Betisi vastu ning 30. septembri mängust Valladolidiga. Real Sociedadi vastu toimunud mängus pääses poolkaitsja esmakordselt Reali särgis algkoosseisu.

2015. aastal kõigest 16-aastasena Hispaania suurklubiga liitunud Ödegaard käis vahepeal laenul Hollandis Arhemi Vitesse ja Heerenveeni ridades. Lõppenud hooaja mängis Ödegaard just Sociedadis, aidates klubi Hispaania meistrisarjas kuuendale kohale.

Täiendatud kell 12.47:

Madridi Reali jalgpalliklubi andis kolmapäeval teada, et viimase testimise käigus ükski esindusmeeskonna liige positiivset proovi ei andnud. Seega osutus 21-aastase Ödegaardi proov valepositiivseks.