Asi läheb tõsiseks! Šotimaa jalgpallijuhid on valmis tõestama, et UEFA ähvardus oli bluff

Ajalehe Daily Recordi teatel ärritas Šveitsist Nyonist ähvardus Šotimaa liiga juhte, kes on valmis UEFA maa peale toomiseks astuma ohtliku sammu.

"UEFA on paanikas ning nad on ilmselt ainuke organisatsioon Euroopas, kes usub, et koroonaviiruse pandeemia saab kuu ajaga läbi. Belglased ajasid neile hirmu nahka. Nad teavad, millised on majanduslikud mõjud, kui viis suuremat liigat oma hooaega lõpuni ei mängi," ütles üks šotlaste otsusega kursis olev allikas ajalehele.

"UEFA ähvardus jätta väiksemate klubide riigid oma sarjadest välja on farss. Kui viis suurt välja arvata, keda nad siis sinna kutsuvad? Ainult Valgevene meeskondi?"

"Kui UEFA oma ähvarduse täide viib, saab rahvusvahelise spordikohtu ukse taga olema pikk järjekord rahvuslikest jalgpalliliitudest," lisas allikas.

Šotimaa liiga valmistub Daily Recordi andmetel tänavuseks meistriks kuulutama Glasgow Celticut ning esiliigasse kukutama Heartsi meeskonda. Hooaja lõpetamisega soovivad nad ruttu ühele poole saada ka sellepärast, et klubidele auhinnarahad kätte jagada, sest paljudele tiimidele on need rahad suve üle elamiseks kriitilise tähtsusega.

Šotlaste otsus on otsapidi seotud ka teleõiguste lepingutega. Nende praegune leping BT Sportiga oleks selle hooajaga nagunii läbi saanud ning kuigi seda telejaama tabab hooaja katki jäämise korral märkimisväärne rahaline kaotus, kardetakse hooaja sügisesse pikendamisega ilma jääda Sky Sportsi lepingust, kes ei pruugi Šoti liigast enam huvitatud olla, kui uus hooaeg hiljemalt oktoobris või novembris uuesti pihta ei hakka.