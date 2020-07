AS Roma kõmmutas Tunjovi koduklubile kuus väravat, eestlane sai neljandat mängu järjest väljakule

Külalised Roomast läksid kohtumist juhtima 10. minutil tänu Nikola Kalinici väravale. 24. minutil viigistas Alberto Cerri aga SPAL-i poolt seisu. Vaheajaks pääsesid ikkagi külalised, kui loetud minutid enne vaheaega sahistas võrku Carles Perez.

Teisel poolajal läks AS Roma juba oma teed. Juba 52. minutiks juhiti Aleksandar Kolarovi ning Bruno Peresi väravatest 4:1. 75. minutil sai Peres kirja mängu teise tabamuse ning mängu viimasel minutil vormistas 6:1 lõppseisu Nicolo Zaniolo. Ühtlasi peab SPAL järgmise mängu saama hakkama peatreeneri Luigi Di Biagioga, kellel õnnestus kohtumise lõpus punane kaart teenida.

19-aastane Tunjov sekkus mängu 80. minutil. Poolkaitsjale oli see juba neljandaks järjestikuseks mänguks Itaalia kõrgliigas. Kokku on ta Serie A-s saanud kirja juba kaheksa kohtumist.

Järjekordse kaotuse saanud SPAL jätkab kindlalt viimasel kohal ning langeb uueks hooajaks tagasi esiliigasse. Võidukas Roma kerkis taas viiendaks, kahe punktiga AC Milani ette.

