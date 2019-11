Arsenali legend lajatas: see oli kohutav esitus, meeskonnas on muutusi vaja

Meeskonna peatreenerit Unai Emery'd on mitu nädalat seostatud juba vallandamisega ning eilne kaotus lisas kuulujuttudele ainult tuld juurde. Arsenali mängupilti kritiseeris teiste hulgas klubi endine kaitsja Martin Keown, kes karjääri jooksul aitas tiimil võita kolm Premier League'i tiitlit.

"Ma arvan, et ta on nüüdseks meeskonna nii kaugele viinud, kui ta selleks võimeline on," rääkis Keown pärast matši. "Me nägime teisel poolajal masendavat esitust. Mängijate koosseis, motivatsioon, vahetused, mängutase - kõiges jäi vajaka. See oli kohutav esitus."

"Mitmeid aastaid tagasi pöördusid fännid Terry Neili (juhendas Arsenali aastatel 1976-1983 - K.R.) vastu," meenutas kogenud inglane. "Ma olin juba toona klubis ning sisekliima muutus vägagi mürgiseks. Tunnen, et praegu on juhtumas midagi sarnast. Kas Emery suudab meeskonda motiveerida? Tundub, et ta on mängijate usalduse kaotanud."

"Praegu liigub Arsenal ainult ühes suunas ja see on väljalangemistsoon. Kas klubi ise saab aru, kui raske see kõik on? Muutusi on vaja. Klubi juhtkonda kuuluvad inimesed peavad hakkama otsuseid tegema, sest vastasel juhul hakkab Arsenal tabelis veelgi langema."

Inglismaa kõrgliigas pole Arsenal juba viis kohtumist järjest võitnud ning asub 18 silmaga 8. positsioonil.