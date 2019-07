Arsenali legend avaldas, miks ta Juventusega liitus

Ramsey leppis juba veebruaris Juventusega ülemineku kokku ning kuna mängumehe leping Arsenaliga lõppes juunis, sai Wales'i koondislane liituda Itaalia hiiuga tasuta.

"Kui kuulsin, et Juventus on minust huvitatud, polnud enam minu tuleviku osas küsimust. Sellist võimalust ei saa kasutamata jätta," rääkis Ramsey Sky Sportsile. "Olen väga elevil, et saan olla osa sellisest suurest klubist."

"Jah, oli ka teisi meeskondi, aga Juventus on õige valik minu jaoks. See on võimalus kogeda teistsugust kultuuri ja mängustiili. Kavatsen sellest viimast võtta ja loodetavasti saavutame Juventusega midagi suurt."

28-aastane Ramsey esindas Arsenali kokku 369 kohtumises ja lõi 64 väravat. Ta võitis klubiga kolm korda FA karika.