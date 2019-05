Arsenali eksjalgpallur: isegi Van Dijk ei suudaks Arsenali probleeme lahendada

"Ma ütlen, et Arsenal võiks isegi Van Dijki oma neljamehelisse kaitseliini panna, kuid ka tema ei suudaks midagi muuta, sest meeskond mängib ilma pallita nii halvasti," sõnas Dixon BBC Radio 5 Live-ile.

"Arsenal on juba aastaid pallita mängus kehv. Sellise probleemi lahendamiseks on vaja märksa enamat kui vaid üht mängijat. Treeningutel on vaja kõvasti tööd teha," lisas 55-aastane Dixon, kes esindas Arsenali aastatel 1988-2002 ning sai kirja 458 mängu.

Chelsea eest lõi eile kaks väravat Eden Hazard, ühe lisasid Olivier Giroud ja Pedro. Arsenali auvärava eest hoolitses 20 minutit enne lõpuvilet vahetusmees Alex Iwobi, kes kõmmutas võrku efektse kauglöögi.