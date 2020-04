Armutu COVID-19: Torino Juventuse täht Paulo Dybala andis juba neljanda positiivse proovi

Hispaania väljaande El Chiringuito teatel on Dybalale seejärel tehtud neli testi ning need kõik on osutunud positiivseks. Seega ei ole Dybala suutnud kuue nädalaga viirusest veel paraneda.

„Praegu ei ole mul õnneks sümptomeid. Varem oli seis palju kehvem. Väsisin kiiresti, kui tahtsin treenida. Mul tekkis juba viie minutiga õhupuudus,“ kirjeldas 26-aastane ründaja. „Seejärel arvasime, et midagi on valesti ja tegime järjekordse testi.“

„Selle perioodi jooksul on mul olnud ka teisi sümptomeid. Mul on olnud köha, minu keha oli väga väsinud ning magades hakkas mul külm. Klubist öeldi meile, et säilitage rahu,“ sõnas Dybala, kelle kõrval nakatus viirusega ka tema tüdruksõber Oriana Sabatini.

Dybalaga seotud uudis on tagasilöögiks Itaalia liigale, kes soovis, et klubid naaseksid 4. mail treeningutele.

