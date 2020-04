Argentina ründetäht peab hakkama suvel uut klubi otsima

Icardi liitus PSG-ga laenulepingu alusel Milano Interist üheks hooajaks. Prantsusmaa hiiul on võimalus tänavuse hooaja järel ründajaga koostööd pikendada, kuid rahvusvahelise meedia teatel klubi sellest huvitatud pole.

Kuigi argentiinlase statistika on Prantsusmaal igati korralik: 31 mänguga 20 väravat ja 4 tulemuslikku söötu, langes ta viimastes koroonaviiruse pandeemiast tingitud mängupausi eelsetes kohtumistes juba varumehe rolli. Väidetavalt on argentiinlasel olnud probleeme riietusruumi sulandumisega ning mõne tiimikaaslasega on tulnud ette ka konflikte. La Gazzetta dello Sport teatel on mängija agent ja elukaaslane, argentiinlanna Wanda Nara jõudnud PSG-ga kokkuleppele, et ründaja nende ridades ei jätka.

Seega peab Icardi naasma Interi juurde, kuid vaevalt ta sinna püsima jääb. Nimelt läks Icardi suvel raksu klubi juhtkonna ja peatreeneri Antonio Contega, mille tõttu ta Prantsusmaale ka laenule saadeti. Marca teatel loodab Interi teenida mängumehe pealt ligi 70 miljonit eurot.