Argentina ründetäht on siirdumas Itaaliast Hispaaniasse

Sellise informatsiooni avaldas Hispaania ajaleht Diario AS. Väidetavalt on sel suvel Atleticost lahkumas kas Diego Costa või Antoine Griezmann ning klubi juhtkond näeks uue ründajana just Icardit. Ilmselt on lahkujaks Costa, sest tema vastu tuntakse suurt huvi Hiina superliigast.

26-aastane Icardi on löönud tänavu kõigi sarjade peale kokku 29 mänguga 16 väravat, kuid tema suhted Interi juhtidega on pehmelt öeldes külmad. Pärast seda, kui argentiinlane keeldus veebruarikuus oma lepingu pikendamisest, pidi ta Interis kaptenipaela loovutama.