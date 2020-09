Argentina president sekkus Messi üleminekusaagasse

Nimelt kutsus Fernandez 33-aastast Messit üles liituma Argentina klubi Newell's Old Boysiga, kirjutab Standard.

Just selles Argentina klubis alustas Messi kuue aasta vanuselt jalgpallitreeninguid. 14-aastaselt siirdus argentiinlane Old Boysist Barcelonasse, kus on mänginud kogu oma profikarjääri.

"Sa (Messi) oled meie südametes ja me pole kunagi sind näinud mängimas kodumaal," sõnas Fernandez Argentina uudistekanalis C5N.

"Tee meile seda rõõmu ja tule karjääri lõpetama Newell's Old Boysi, sinu klubisse," lisas president.

Kuuekordne Ballon d'Or`i võitja esitas teatavasti Barcelonale lahkumisavalduse ning loodab juba sel suvel vabaagendina lahkuda.