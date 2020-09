Argentina meedia: Lionel Messi langetas otsuse, kus ta järgmisel hooajal mängib

Kuigi Messi saatis eelmisel kuul Barcelonale ametliku lahkumissoovi, on ta tänaseks ümber mõelnud. Peamine põhjus, miks 33-aastane argentiinlane ei taha enam meeskonda vahetada, on soov vältida kohtuvaidlust klubiga, kus ta on veetnud kogu oma karjääri.

Seetõttu otsustas Messi pärast oma agendist isa Jorge Messiga arupidamist, et ta jääb Barcelonasse kuni 30. juunini 2021, mil tema leping lõppeb.

Jorge Messi pidas eile läbirääkimisi FC Barcelona presidendi Josep María Bartomeuga ning sai selge sõnumi, et Kataloonia suurklubi ei lase oma staarmängijal sel suvel vabaagendina lahkuda. Nii Barcelona kui Hispaania meistriliiga La Liga on kinnitanud, et Messi võib klubi vahetada vaid siis, kui tema eest tasutakse 700 miljoni euro suurune väljaostuklausel.

Kuuel korral maailma parimaks jalgpalluriks valitud Messi liitus FC Barcelonaga juba 13 aasta vanuselt ning on seal veetnud kogu oma ülieduka profikarjääri.