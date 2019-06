Antoine Griezmann võib siirduda hoopis Prantsusmaale

Prantsuse tippklubi juhtkond olevat valmis oma ründaja Edinson Cavani vahetama Griezmanni vastu, teatab Goal.com. Põhisoosikuks prantslase palkamisel on aga endiselt FC Barcelona.

Griezmann teatas 14. mail, et kavatseb suvel Madridi Aleticost lahkuda. Kui hetkel on tema lepingus fikseeritud väljaostusumma 200 miljonit eurot, siis 1. juulist langeb see 120 miljoni peale.

"Ma tean, kus ma järgmisel hooajal mängin," teatas Griezmann sel nädalal Prantsusmaa koondise juures treenides. Uue koduklubi nime prantslane aga ei avalikustanud.

Lisaks Barcelonale ja PSG-le on teda seostatud ka Manchester Unitediga.