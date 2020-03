Angolast pärit 17-aastasest keskväljatalendist võib saada Madridi Reali uus superstaar

Angolas sündinud 17-aastane poolkaitsja on ekspertide hinnangul tõeline tulevikutäht ning tema allkirjale on tormi jooksmas mitmed Euroopa suurklubid.

Väidetavalt on Camavingale silma peale pannud Liverpool, PSG, Dortmundi Borussia ja Madridi Real. Reali tegemistega hästi kursis oleva ajalehe Marca teatel on Camavinga tulevaseks tööandjaks just Madridi klubi. Poolkaitsjale meeldib nii klubi ajalugu kui ka viimase aja käekiri, kus noortele meestele antakse julgelt võimalusi.

Camavinga tegi Rennes'i eest debüüdi juba 16-aastaselt ning sellega sai temast klubi ajaloo kõige noorem profimängija. Väidetavalt tuleb Realil noore mängumehe eest lauale laduda 60 miljonit eurot.