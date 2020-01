Andekas Amsterdami Ajaxi väravavaht: päris tippklubisse ei pääse ma nahavärvi tõttu

Madis Kalvet reporter RUS

Amsterdami Ajaxi väravavaht Andre Onana. Foto: via www.imago-images.de, imago images/Pro Shots/Scanpix

Amsterdami Ajaxi väravavaht Andre Onana avaldas, et tal on päris suurklubisse raske pääseda, kuna ta on mustanahaline.