Amsterdami Ajax katkestas pikalt koomas olnud jalgpalluriga lepingu

Nouri senine kontraht kehtis 1. juulini ning see oleks pidanud seejärel automaatselt pikenema. Nüüd teatas Ajax Hollandi ajalehe De Telegraafi teatel Nouri sugulastele, et leping on nende poolt katekstatud.

Nouri kukkus kokku 2017. aasta juulis toimunud sõpruskohtumises Bremeni Werderi vastu. Terviserikke põhjuseks olid südame rütmihäired. Kunstlikult kooma viidud hollandlane ärkas koomast üles järgmise aasta suvel, ent jäi haiglaravile. Nüüd lubati ta koju, kus talle on valmis pandud spetsiaalne ruum vajaliku tehnikaga.

"Ma jätkuvalt usun imesse," rääkis jalgpalluri isa Mohammed Nouri. "Kõik see on meie jaoks väga raske, aga anname endast parima. Loodame, et tal hakkab parem."

Ajax on seni maksnud Nourile regulaarselt palka. Nüüd ootab tõenäoliselt ees kohtuvaidlus. Nouri sugulased on väitnud, et jalgpallur ei saanud omal ajal väljakul piisavalt kiiresti adekvaatset esmaabi ja seetõttu tema olukord nii keeruliseks kujuneski. Ajax on oma süüd ka tunnistanud.

Hollandi ajakirjaniku Valentijn Driesseni sõnul on Ajax valmis kompensatsioonina maksma viis miljonit eurot, kuid Nouri perekond tahab tunduvalt suuremat summat.