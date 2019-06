AMETLIK | Madridi Real saab Hazardi ja Chelsea 140 miljonit eurot

Gunnar Leheste reporter RUS 40

Eden Hazard Foto: REUTERS/SCANPIX

Madridi Reali jalgpalliklubi teatas, et on kokku leppinud Belgia koondise ründaja Eden Hazardi üleminekusummas ning on sõlmimas mängijaga viieaastase lepingu.