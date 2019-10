Ametlik: El Clasico lükatakse rahutuste tõttu edasi

Barcelonas on viimastel päevadel tänavatele tulnud tuhanded inimesed. Põhjus on selles, et esmaspäeval vahistati üheksa Kataloonia iseseisvuslaste liidrit. Eeldatakse, et 26. oktoobril, kui see mäng toimuma oleks pidanud, muutuvad protestid eriti ulatuslikuks.

Kui esialgu spekuleeriti, et võidakse muuta lihtsalt kodumeeskonda ning kohtumine seega Barcelonast Madridi viia, siis nüüd on Hispaania vutiliit teatanud, et seda ei tehta - kohtumine lükatakse lihtsalt edasi, kusjuures uue kuupäeva osas peavad meeskonnad kokkuleppele jõudma hiljemalt 21. oktoobril. Kui kokkuleppele ei jõuta, määrab matši uue aja jalgpalliliit ise.