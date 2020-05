Ajaxi väravavaht: rassism on tänapäeva jalgpallis tavaline nähtus

"Rassism on väga tavaline nähtus, eriti kui mäng on võõrsil. Otsustasin, et ma ei lase end temast mõjutada. See käib kaasaegse jalgpalliga kaasas ja seni pole seda murda õnnestunud,” sõnas 24-aastane kamerunlane.

Onana on Ajaxis mänginud alates 2015. aastast. Ta on kroonitud Hollandi meistriks ning on jõudnud Meistrite liiga poolfinaali ja Euroopa liiga finaali. Kameruni koondises on tema arvel 16 mängu.