Ajastu lõpp? Madridi Reali legend võib suvel klubi vahetada

Aastaid klubi raudvaraks olnud Marcelo on tänavuse hooajaga põhimängija rolli kaotanud, kuna esile on tõusnud 24-aastane prantslane Ferland Mendy. Spekulatsioonid on juba pikemat aega viinud 31-aastast brasiillast Torino Juventusesse, kus on mängimas tema pikaaegne tiimikaaslane Cristiano Ronaldo.

Juventus jahtis Marcelot juba mullu suvel, kuid toona üleminekust asja ei saanud. Marca teatel pidid Juventuse esindajad Madridis Marceloga kohtuma, kuid koroonaviiruse pandeemia tõmbas sellele plaanile joone peale.

Marcelo praegune leping Realiga kehtib veel kaks aastat, aga Juventus on nõus pakkuma nelja aasta pikkust lepingut.

Marcelo mängib Reali ridades alates 2007. aastast. Aastate jooksul on ta tulnud klubiga neljakordseks Hispaania meistriks ja Meistrite Liiga võitjaks. Hispaania karikasarjas on ta triumfeerinud kahel korral.