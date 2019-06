Ajastu lõpp: Francesco Totti lahkus pärast 30 aastat AS Roma juurest

Kogu oma mängijakarjääri Romas veetnud Totti tõmbas 2017. aastal jalgpalluriteekonnale joone alla. Viimased kaks aastat töötas 42-aastane itaallane klubi juures direktorina.

Väidetavalt halvenes viimase hooaja jooksul Totti suhe presidendi James Pallottaga. Vaatamata sellele pakkus Pallotta talle tehnilise direktori rolli, kuid Totti otsustas pakkumisest loobuda.

"Ma astun tagasi Roma direktori kohalt," sõnas Totti pressikonverentsil. "Lootsin, et see päev ei saabu kunagi, aga ometi on see käes. Mul ei olnudki võimalust töötada Romas tehnilise poole peal."

"See on palju hullem, kui mängijakarjääri lõpetamine. Romast lahkumine on nagu suremine minu jaoks," jätkas itaallane. "Eelistaksingi ausalt öelda surma praegu."

Totti kritiseeris AS Roma ameeriklastest omanikke ja endist direktorit ning praegust nõuandjat Franco Baldinit, süüdistades neid halvas mõjus klubile. "Nad teadsid, mida soovin klubile anda, kuid tegelikkuses hoidsid nad mind igast otsusest eemal. Teatud inimeste peamine eesmärk on olnud roomlaste eemaldamine Roma juurest. Lõpuks tuli tõde välja ja nad said oma tahtmise."

Totti lisas, et kaalub ainult siis klubi juurde naasmist, kui AS Romal vahetuks juhid.

Totti liitus Roma noorteakadeemiaga 1989. aastal. Esindusmeeskonna eest debüteeris ta 1993. aastal, olles vaid 16-aastane. 785 mänguga lõi Totti 307 väravat. Ta aitas klubi 2001. aastal Itaalia meistritiitlini, mis on tänase päevani viimane Serie A võit Roma jaoks. Itaalia koondisega tuli Totti 2006. aastal maailmameistriks.