Ajaleht: Zlatan Ibrahimovici lähitulevik on selgunud

Kui juuli keskel teatas rootslane, et soovib mängida vaid Meistrite Liigas ning vihjas, et lahkub vastasel juhul Milanist, siis nüüdseks on kohaliku meedia teatel suutnud klubi Ibrahimovici ümber veenda. Jaanuaris Milaniga taasliitunud Ibrahimovic sõlmis klubiga lepingu tänavuse hooaja lõpuni, kuid seda on osapoolte soovi korral võimalik aasta jagu pikendada.

Milan ja Ibrahimovic on hooaja teises pooles sattunud võimsassse hoogu. Klubi pole kõrgliigas pidanud kaotust tunnistama juba 11 kohtumist järjest. Heade esitustega on Milan tõusnud Euroopa Liigasse viivale kuuendale kohale. Suur osa klubi edus on ka Ibrahimovicil, kes on senise 17 kohtumisega saanud kirja üheksa väravat ning viis tulemuslikku söötu.