Ajaleht: Zlatan Ibrahimovic taasliitub AC Milaniga

Ajalehe The Telegraph teatel on tehing põhimõtteliselt tehtud ning 38-aastane ründaja tugevdab Itaalia suurklubi vähemalt hooaja lõpuni.

Pärast seda, kui Ibrahimovic kaks nädalat tagasi Los Angeles Galaxyst lahkumisest teatas, on teda seotatud Napoli, Bologna, Flamengo, Boca Juniorsi ja Tottenhami klubidega.

Itaalia Sky Sports on varem raporteerinud, et Ibrahimovici agent Mino Raiola on kohtunud AC Milani esindajatega, kuid läbirääkimised on takerdunud mängija palganõudmistesse.

La Gazzetta dello Sport on kirjutanud, et Milan palub Zlatanile kuuekuulist lepingut võimalusega seda aasta võrra pikendada. Hiljem oli juttu juba 18-kuulisest fikseeritud lepingust.

Tõde selgub ilmselt juba lähipäevil.