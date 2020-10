Agentide võitlus FC Barcelona uue talismani pärast. Miks hülgas Ansu Fati Lionel Messi venna?

17-aastane Fati on juba praeguseks kirjutanud enda nimele mitmed FC Barcelona, Hispaania koondise, Hispaania liiga ja ka Meistrite liiga rekordid. Barcelona noortesüsteemist läbi murdmise järel klubi esindustiimi jõudmine tõstis noormehe väljaostuklausli küll meeletutesse kõrgustesse, kuid praeguseks on noormehe enda hoole alla saanud maailmakuulus agent, kes otsib talle juba tulusamat tööotsa. Loomulikult on õhus variant, et Fati lepingud hakkavad hoopis liikuma samas tempos Lionel Messiga.