Agent: Tottenham jätkab Realiga läbirääkimisi Gareth Bale`i hankimiseks

31-aastane Bale siirdus Tottenhamist Reali 2013. aastal, kui Hispaania gigant käis tema eest välja toona uut maailmarekordit tähistanud 85 miljonit naelsterlingit. Reali särgis on waleslane löönud üle 100 värava ja võitnud neljal korral Meistrite liiga, kuid viimastel hooaegadel on tema mänguaeg kokku kuivanud.

Bale`i agent Jonathan Barnett kinnitas BBC-le, et waleslane jätkab läbirääkimisi, et siirduda tagasi Tottenhami.

"Gareth armastab endiselt Spursi. See on koht, kus ta tahab olla," ütles Barnett.

"Me peame läbirääkimisi (Spursi ja Realiga)," kinnitas agent.

BBC Sporti andmetel tundub hetkel kõige tõenäolisem, et Tottenham võtab Bale`i käesolevaks hooajaks laenule. Kõige suuremaks takistuseks tema üleminekul on hiiglaslik palganumber - 600 000 naela nädalas -, kuid väidetavalt on Real valmis osa sellest summast laenulepingu korral ka ise katma.

Bale`i leping Realiga kehtib veel kaks aastat.