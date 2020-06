AC Milan teatas Zlatan Ibrahimovici osas hea uudise

Itaalia meedia kirjutas mai lõpus, et 38-aastane rootslane on teinud tõsiselt liiga Achilleuse kõõlusele ning ees ootab pikem vigastuspaus. Klubi tegi Ibrahimovicile meditsiinilise uuringu, mis näitas, et mängumehe kõõlus on täiesti terve ning viga on saanud hoopis tema säärelihas. Nüüd käis ründaja uuesti oma jalga arstidele näitamas.

"Zlatan Ibrahimovic on käinud seoses säärelihase vigastusega uuesti kontrollis. Tema taastumine on kulgemas edukalt ning probleemideta ja järjekordne uuring toimub kümne päeva pärast," seisis klubi teates.

Jaanuaris Milaniga taasliitunud Ibrahimovici leping klubiga lõppeb tänavuse hooaja järel. Küll on aga rootslasel võimalus soovi korral koostööd veel aasta võrra pikendada.