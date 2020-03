90 miljonit säästetud: Juventuse tähtede palgad peatati neljaks kuuks

Uus kord hakkab tagasiulatuvalt kehtima märtsi algusest ning kestab juuni lõpuni. Juventus säästab otsusega ligikaudu 90 miljonit eurot. Kui jalgpallihooaeg peaks vahepealse aja jooksul jätkuma, on klubi nõus mängijatega uue kokkuleppe sõlmima. "Juventus tänab jalgpallureid ja treenereid oma panuse eest sel keerulisel ajal," lisati teates.

Juventuses on koroonaviirusesse nakatunud kolm esindusmeeskonna mängijat. Kodusel ravil on itaallane Daniele Rugani, prantslane Blaise Matuidi ja argentiinlane Paulo Dybala.

Koroonaviirusest räsitud Itaalias on kogu sport peatatud hetkeseisuga 3. aprillini. Kõik märgid aga viitavad sellele, et paus kujuneb tunduvalt pikemaks. Itaalias on laupäevase seisuga koroonaviirusesesse nakatunuid tuvastatud 86 498. Elu on ohtlikule viirusele kaotanud 9134 inimest, viirusest paranenuid on 10 950.

