35-aastane Ronaldo karjääri lõpetamisele ei mõtle ning loodab veel ühe unistuse täita

Veebruaris 36-aastaseks saav Ronaldo on Juventuse eest löönud tänavusel hooajal kõikide sarjade peale 14 mänguga 16 väravat. BBC-le antud intervjuus rääkis Ronaldo, et karjääri lõpetamise mõtteid tal veel peas pole. "Vanus pole oluline. Loeb see, kuidas sa mõtled," rääkis ta.

"Pole vahet, kas Cristiano Ronaldo on hea, sest pole teada, mis homme võib juhtuda. Mina elan hetkes," jätkas Ronaldo. "Tunnen end hästi, olen õnnelik, terav ja oma praeguse eluga rahul. Loodan veel mitmeid aastaid mängida, kuid kunagi ei tea, mis saab. Ütlen noortele poistele alati, et nad naudiks praegust hetke, sest kunagi ei tea, mis võib edasi saada. Minu silmad näevad aga tulevikku väga eredana."

Ronaldo ja Portugal pidid tänavu minema jalgpalli EM-ile meistritiitlit kaitsma, kuid koroonapandeemia tõttu lükati see järgmisse suvesse. Portugallane lisas, et loodab koondist aidata ka 2022. aasta Katari MM-il, kus ta sihib maailmameistritiitlit. Ronaldo sõnul on "unistuste" triumf Portugali jaoks "võimalik", vahendas BBC. Maailmameistritiitel on ainus suur karikas, mida Ronaldol pole õnnestunud veel pea kohale tõsta.

Ühtlasi tõdes Ronaldo, et igatseb fännide ees mängimist. "Mulle ei meeldi mängida staadionitel ilma fännideta. See on sama, kui lähed tsirkusesse, aga ei näe kloune," filosofeeris ta. "Pandeemia on ajanud inimesed hulluks. Loodan, et peagi saab staadionite väravad avada. Peame püüdma elada normaalselt, aga samal ajal loomulikult ka reegleid täitma."

Hiljuti toimus Dubais suurejooneline auhinnagala Globe Soccer Awards, kus Ronaldo nimetati käimasoleva sajandi parimaks jalgpalluriks. Väikese ääremärkusena tuleb lisada, et sajandi parima auhinna jagamisel võeti arvesse aastaid 2001 kuni 2020.