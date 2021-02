16 mängu võiduta olev Klavani koduklubi vahetas peatreenerit

Mullu Cagliari peatreeneriks asunud Di Francesco käe all on klubil käsil katastroofiline seeria. Ragnar Klavani leivaisa pole Serie A-s teeninud võitu juba 16 kohtumist järjest. Cagliari on tabelis langenud 18. kohale ehk väljalangemistsooni.

Uueks peatreeneriks nimetati Leonardo Semplici. 53-aastane itaallane juhendas aastatel 2014-2020 SPAL-i. SPAL on eestlastele tuttav klubi, sinna kuuluvad Georgi Tunjov ja Kristofer Piht. Semplici leping Cagliariga kehtib 2022. aasta suveni.

Cagliari palkas ühtlasi uueks spordidirektoriks Stefano Capozucca, kes töötas klubi juures ka aastatel 2015-2017.