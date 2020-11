Zelinski Eesti koondise söödumängust: see oli nii masendav, et hakka või nutma tööpäeva õhtul!

"Pallivaldamise asi oli negatiivne. Seal oli 350 söötu grusiinidel ja meil 60 - väga masendav ülekaal! Ega me oma kasti ees mingit suurt bussi ei parkinud. Me tahtsime palli võita ja läksime päris tihti, võibolla natuke isegi avantüristlikult ette. Me jäime jooksjateks. Me ei saanud palli kätte. Me tahtsime, aga see asi ei toiminud. See on positiivne, et me midagi tahame," märkis Lemsalu, koondise endine keskkaitsja (aastatel 1992-2007 86 mängu, 3 väravat).

Zelinski võttis sõnajärje üle ja kritiseeris Eesti kaitsjate otsuseid: "Kohati ka väga kogenud mängijad nagu Taijo Teniste teevad selliseid otsuseid, mis võtavad peast kinni haarama. Mismõttes nagu! Meie apsakad, mida mängijad tegid, otsustavad kahjuks. Grusiinid lihtsalt ei kasutanud neid ära."

Aastatel 1994-2010 Eesti koondises 103 mänguga 27 väravat löönud Zelinski kiitis samuti mängijaid töötahte eest, kuid nentis, et kõrge pressing, mida teha üritati, ei õnnestunud nii, nagu peaks: "Ma olen Marekiga nõus. Me tegime isegi ettepoole head pressingut. Vahepeal Vassiljevil jooksis juhe kokku, ta ei saanud aru, kuhu ta minema peab. Grusiinid tulid sellest muidugi mängleva kerglusega välja ja leidsid väga hästi üles mängija, kes oli pressingu alt väljas ja kuidas temani palli toimetada. Artur Pikal pandi juhe kokku. Sinjavski tegi kolm korda avantüristlikku pressingut. Tahe on olemas, aga puudu jääb veel selgusest, kes millal ja kuhu läheb. Nägime isegi Zenjovi täiesti avantüristlikult oma positsioonist välja tormamas ja pressingut tegemas. Grusiinid kahe sööduga mängisid kohe sellele samale mängijale, kelle pealt Zenjov minema läks."

"Tahe kaitsemängu mängida on olemas, aga see, mis Marek ütles kohale läinud söötude kohta - see on masendav! See on nii masendav, et hakka või nutma siin tööpäeva õhtul!" lisas Zelinski.

Lõpuvile järel leidsid stuudiokülalised siiski Eesti mängus ka positiivsemaid tahke. Zelinskilt sai eraldi kiita Flora keskkaitsja Märten Kuusk. "Mul on hea meel ühe mängija üle. Näen, et seal on ainest järgmiseks koondise kapteniks, kui samamoodi hästi edasi paneb," ütles ta.