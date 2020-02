Zakaria Beglarišvili jätkab karjääri Soome esiliigas

Soomes ootab Beglarišvilit ees eestlasest peatreener Argo Arbeiter ning abitreener Indrek Zelinski. Flora ridadesse kuulunud Beglarišvili veetis sügise laenul Soome kõrgliigas SJK-s.

Mullu septembris sai Beglarišvili ka Eesti kodakondsuse, mis tähendab, et teoreetiliselt on mängumehel võimalus nüüd mängida ka Eesti rahvuskoondise eest.

Gruusia koondise eest on Beglarišvili kirja saanud üheainsa kohtumise - sümboolselt toimus see 2015. aastal A. Le Coq Arenal just Eesti vastu.