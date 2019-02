„Pean veel 5. aprillini ootama, aga kui siis saan Eesti passi, tahan muidugi Eestit esindada. Kui saaksin kutse, siis lähen kindlasti. Kas see juhtub juba sel hooajal? Loomulikult tahaksin seda,“ rääkis Beglarishvili ajakirjale Jalka.

Gruusia kodakondsusest loobumine tema jaoks suur traagika ei ole. „Ei ole lihtne loobuda Gruusia kodakondsusest, aga olen Eestis elanud juba üheksa aastat ja see tundub samuti mulle, nagu oleksin kodus. Ma ei tunne, et Gruusia kodakondsusest loobumine tekitaks väga suurt stressi. Tõsi, see ei ole lihtne, aga see pole ka nii raske.“

Eesti kohtub Põhja-Iirimaaga võõrsil 21. märtsil. Gibraltariga mäng leiab aset 26. märtsil. Sealt järgmine kohtumine leiab aset 8. juunil, kui Tallinnas võõrustatakse Põhja-Iirimaad.