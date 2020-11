Zahovaiko: tahtsime võiduga kõik selgeks teha. Vassiljev: Eestis ei taha keegi karm kutt olla

„Päeva lõpuks võib ilmselt rahule jääda,“ oli Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko matši järel pigem õnnelik. „Meie plaan oli (võiduga) asjad selgeks teha. Tõepoolest tahtsime tänase mänguga kõik paika panna. Selles osas oleme pettunud, kuid meie vaatevinklist ei ole asjad üldse halvasti.“

Paide jaoks läksid asjad ärevamaks 83. minutil, kui vigastuse tõttu pidi väljakult lahkuma põhiväravavaht Mait Toom. Teda asendas 19-aastane Mattias Sapp.

„Maidul juhtus eile juba mängueelsel treeningul midagi. Seega eile käis väike jutt läbi, kuid täna enam ei käinud. Sapp on väga tubli ja jõudsalt arenenud mängija. Kui on vaja, siis saab ülesandega hakkama,“ kiitis Zahovaiko noort mängumeest.

Avapoolaja järel kaotusseisu jäänud Levadia ründas teisel poolajal marulisemalt ning otsis viimase hetkeni ka võiduväravat. „Neil ei olnud midagi kaotada. Teisel poolajal panid nad jõudu juurde ja hakkasid riskeerivamalt mängima. Meil olid omad variandid. Initsiatiiv oli meie poolt teadlikult ära antud, kuna tahtsime neid nõelata kiirrünnakutega. Seal jäi asi otsuse või söödu taha. Eeldasime, et nad peavad rohkem jõudu rünnakufaasi rakendama ja kaitsefaasis natuke järgi andma. Teisel poolajal strateegia meie kasuks väga ei töödanud,“ kirjeldas Zahovaiko kohtumise kulgu.

Levadia juhendaja Vladimir Vassiljev tõdes, et neil õnnestus teha hooaja üks paremaid mänge, kuid loomulikult arenguruumi veel jagub.

„Meil ei olnud otsustaval hetkel inimest, kes läheks õigel hetkel kontakti. Peame õppima palju jõulisemat mängu mängima. Kusagil jääb üks samm tegemata. Nii tulebki Paide pressingust välja,“ tõdes Vassiljev. „Oleks vaja sellist liidrit, kes suudaks oma olekuga võita palle. Kes võtaks vastutust lõhkuda vastaste mängu. Kui on vaja vastast õhku tõsta, siis tuleb seda teha. Vahest jääb mulje, et Eesti liigas kõik mängivad jalgpalli väga ilusasti. Keegi ei taha see karm kutt olla.“

„Euroopas selliseid vigu ei anta, kuid meil vilistatakse. Euroopas mängitakse meeste jalgpalli. Peame õppima vea piiril mängima jõulisemat jalgpalli,“ lisas Vassiljev.