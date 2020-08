Zahovaiko esimene järeldus eurodebüüdist: peame treeningprotsessis vunki juurde panema

"Kahetised tunded. Loomulikult valmistab tulemus pettumust, sest tahtsime selles mängus selle vastase vastu õnnestuda. Kahjuks pidime tunnistama nende paremust," ütles Zahovaiko pärast Euroopa liiga 1. eelringist väljalangemist telefonitsi Delfile.

9. minutil viis Leedu mulluse hõbedameeskonna juhtima Serbia ründaja Andrija Kaludjerovic, 32. minutil jõudis sihile rumeenlane Liviu Antal. Paide parimate võimaluste eest hoolitses Eesti koondise pikaajaline ründaja Henri Anier, kuid vastaste väravavahti, Tšehhist pärit Martin Berkoveci (31) tal siiski üle mängida ei õnnestunud. Teisel poolajal tekitasid teravusi ka leegionärid Edrisa Lubega ja Paide värskeim täiendus Deabeas Owusu-Sekyer.

"Kaks erinevat poolaega. Jäime kohe esimese kümne-viieteist minutiga suure surve alla. Meid tabasid järjest rünnakulaviinid ja standardolukorrad. See lõppes sellega, et lasime ühe värava ära lüüa, mis viis meid kindlasti rivist välja, aga mida aeg edasi, seda rohkem saime mängu sisse. Kahjuks lasime veel teisegi värava lüüa."

"Pidime tegema muudatusi, et mängu tagasi tulla. Teine poolaeg näitasime kohati head jalgpalli. Tundus, et Žalgiris oli kohati tempos järgi andmas ja me olime füüsiliselt paremad. Loomulikult võtsime riske ja riskidega kaasnevad tavaliselt kiirrünnakud, milles nad on osavad," jätkas Zahovaiko.

” "Peame oma treeningprotsessi üle vaatama. Saime siit tõestuse, et saame veel vunki juurde panna."

"Kindlasti vajab see mäng üle vaatamist, et saada aru täpselt, miks nii läks. Usun, et teeme korralikud järeldused. Esimene neist on kindlasti see, et peame oma treeningprotessi üle vaatama selle pilguga, kas saame intensiivsust tõsta. Sel tasemel antakse väga vähe võimalusi värava löömiseks, kuigi mõned headest positsioonidest löögid ja lubavad rünnakud õnnestus siiski teha. Jah, neid oli vähe, aga need olid üsna head hetked, kust oleks saanud ühe tagasi lüüa. 2:0 pole jalgpallis väga kindel skoor. Kui suudad ühe tagasi lüüa, on võimalik, et lööd emotsionaalse power'i pealt teisegi. Kahjuks jäime kuivale, aga sellega tuleb leppida ja eluga edasi minna. Kindlasti ei tohiks ükski mängija pead norgu lasta ja häbi tunda. Tegime korraliku debüüdi. Siit on hea edasi minna."

Paide kohtus enne Leetu lendamist koduses Premium liigas FC Kuressaarega. Kas tempoga oleks paremini kohanetud, kui viimases mängus oleks saadud madistada mõne Eesti tippklubiga?

"Ei oska öelda. Kindlasti on see tasemevahe selline kaootiline, kuigi tänavune hooaeg on näidanud, et Premium liiga on tõusuteel. Küll aga on just seesama intensiivsus Premium liiga jaoks järgmine samm, mis tuleb teha. Tuleks tagada, et iga voor oleks korralik andmine. Ütlen veelkord, et peame oma treeningprotsessi üle vaatama. Saime siit tõestuse, et saame veel vunki juurde panna," vastas Zahovaiko.

Lõpetuseks avaldas Zahovaiko kahetsust, et Nõmme Kalju euromäng Terviseameti korralduste tõttu Sloveenia klubi Mura vastu Tallinnas pidamata jäi. Ta tunnistas, et ei ole kursis selle saaga kõikide detailidega, kuid teab, et palli kell 17.30 Kadriorus mängu ei pandud.

"Igatepidi kurb, sest euromängud on Eesti klubide jaoks suur asi. Kui see niimoodi lõpeb, et pole veel algustki saanud, on see tõesti kehv olukord. Loodetavasti leitakse ikka mingi kompromiss ja lahendatakse asi väljakul ära, mitte bürokraatlikult," sõnas Paide loots.