Zagrebi peatreener avaldas, et peapõrutuse saanud mängu staar ei mäleta avapoolajast midagi

Dinamo pääses võiduga Euroopa liiga alagrupiturniirile, oma järgmised vastased saab Horvaatia hiid teada juba reedesel loosimisel.

"Õnnitlused tiimile Euroopa liigasse jõudmisel. Pole lihtne mängida selliseid mänge, kus sul pole lubatud libastuda. Esimene poolaeg oli päris hea, heade olukordade ja võimalustega, kuid ma ei tea, miks me teisel poolajal närviliseks muutusime. Vastane kasutas selle ära, kuid õnneks lõime me veel kolmandagi värava. Õnnitlused veelkord kõigile, kuid meil on veel palju tööd ees," vahendab Mamici sõnu Sportske Novosti.

Gavranovic oli täna väga heas hoos, kuid ühel hetkel sai ta kõva hoobi vastu pead. Milline on tema olukord?

"Ta ütles, et ei mäleta esimest poolaega. Loodetavasti ei kaasne sellega tõsisemad tagajärjed."

Dinamo langes taas 10-15 minutiks musta auku. Miks see juhtub?

"Ma tahaks isegi teada täpselt, mis juhtus. Pärast kolme või nelja nurgalööki tekitasime endale ise probleeme ning sealt sattusime närvilisusesse, mis ei näinud üldse hea välja. See lõppes pealelöögiga väljaspoolt kasti ja see on üks asi, mida me peame parandama. Need olid asjad, kus me ei saanud hakkama."

Milline on olukord üleminekutega?

"Ma ei ütle, et meilt keegi ära läheb. Kindlasti on oodata täiendusi. Me peame veel meeskonda tugevdama ja katma kohad, kus oleme natuke nõrgemad. Soovidest rääkides tahaks Suarezit, ma teen muidugi nalja.

Millist loosi soovite?

"Mul pole erisoove. Tahaksin atraktiivset gruppi, kus me võiksime punktide nimel võidelda."