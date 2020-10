Zagrebi Dinamo peatreener: Florat ei tohi alahinnata, peame neid tõsiselt võtma

Flora on Dinamo jaoks viimane takistus pääsemaks UEFA Euroopa liiga alagrupiturniirile, millest 21-kordne Horvaatia meister otsib lohutust Meistrite liigas põrumisele, sest klubi eesmärk oli siiski teist hooaega järjest mängida Euroopa tugevaima eurosarja alagrupis. Meistrite liiga kolmandas eelringis kaotati aga ungarlaste Ferencvarosele, kes mängis viimati kahe mängu kokkuvõttes üle norralaste Molde ja saab täna kell 18 toimuval loosimisel teada oma alagrupiturniiri vastased. FC Flora mängib eurosarja play-off ringis esmakordselt.

"Dinamo on vaieldamatult favoriit, kuid me peame ka vastast austama. Tegu on vastasega, kes domineerib Eesti liigas nii nagu Dinamo Horvaatias ning kes mängib ründavat jalgaplli. Kuid see on siiski teine tase ning ma ootan teistsugust Florat. Neid ei tohiks alahinnata, sest nad on taktikaliselt distsiplineeritud ning me peame neid võtma tõsiselt. Nad on ohtlikud standardolukordades, millest nad on löönud palju väravaid," vahendab Mamici eilsel pressikonverentsil öeldut tportal.hr.

48-aastane endine Dinamo ja Leverkuseni Bayeri mängija Mamic kinnitas, et kõik tema mängijad peale kaitsja Marko Leškovici on terved ning ta saadab Eesti meistri vastu platsile oma tugevaima koosseisu.

"Vigastatuid pole peale Marko Leškovici, kes on väljas juba pikemat aega. Kõik teised on olemas, seega me saame mängida soovitud formatsioonis, sellises, mis teeb töö kõige paremini ära," sõnas Mamic.



Joško Gvardiol (ülemine) ja poolkaitsja Lovro Majer (nr 10). Foto: EPA/Scanpix



Nädala alguses sai ametlikuks 18-aastase keskkaitsja Joško Gvardioli üleminek Bundesliga klubisse RB Leipzig, kes maksab noore mängumehe eest Dinamole 16 miljonit eurot. Sel aastal mängib ta veel Dinamos laenulepingu alusel. Kuluaarides räägitakse, et Leipzig maksab iga koduliiga mängu eest, milles Gvardiol teeb kaasa üle 45 minuti, Dinamole 70 000 ja iga euromängu eest 100 000 eurot.

"Dinamo tegi temaga fantastilist tööd. Lepingu detailid on ebaolulised. Joško on Dinamo mängija senikaua, kuni pole öeldud teisiti. Kas see juhtub jaanuaris või juulis, me ei tea. Ta on Dinamo mängija ja mängib homme Flora vastu. Mitte sellepärast, et ta tooks Dinamole boonuseid, vaid et ta väärib seda," rõhutas Mamic.



Arijan Ademi saabumas klubi kodustaadionile koroonaviiruse testi tegema.



Dinamo kapten ja Põhja-Makedoonia koondise poolkaitsja Arijan Ademi kinnitas, et tänast vastast ei võeta kergekäeliselt. "Ei saa kergelt peale minna, sest palju on kaalul. Muidugi peame me võitma ning see nõuab sajaprotsendilist keskendumist, nagu igas mängus, nii ka kohtumises, kus kaalul on pääs Euroopa liiga alagrupiturniirile. Oleme paberil suurfavoriidid, kuid peame seda ka väljakul tõestama," ütles ta.