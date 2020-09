Zagrebi Dinamo. Hirmuäratava ajalooga klubi, kes korra on juba Florat alahinnanud

Neljapäeval kell 20 pannakse Zagrebis Maksimiri staadionil pall mängu play-off-kohtumises kohaliku Dinamo ja Eesti jalgpalli lipulaeva FC Flora vahel. Võitjameeskonna nimi poetatakse reedel loosipotti, millest selguvad 2020/21. aasta hooaja Euroopa liiga alagrupiturniiril osalejad.

Nädal tagasi penaltitega Malta meistrist Florianast võitu saanud Florat ootab ees tõeline Taaveti ja Koljati heitlus Horvaatia edukaima klubiga, kust on Euroopa tippklubidesse läinud Mateo Kovačić, Mario Mandžukić, Luka Modrić ja Dejan Lovren. Portaal Transfermarkt hindab Dinamo kõigi mängijate maksumuseks 76,9 miljonit eurot, Flora võiks selle järgi kõik oma mängijad maha müüa 4,15 miljoniga. Aastaeelarve on Dinamol umbes 50 miljonit, Floral 2,8 miljonit eurot. Vahe on üüratu, tavainimese jaoks isegi hoomamatu.